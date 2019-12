Serbia: al via oggi inizio costruzione Corridoio Morava in presenza del presidente Vucic (3)

- Annunciando l’inizio dei lavori per la giornata di oggi, il ministro Mihajlovic ha dichiarato che il progetto "collegherà 700 mila persone in tre distretti". Il ministro ha inoltre affermato che il governo di Belgrado "si attende il collegamento tra la città di Krusevac e il Corridoio 10 nei prossimi due anni e il collegamento con l'autostrada Milos Veliki in circa tre anni". Nei prossimi quattro anni, infine, "sarà terminata l'intera autostrada tra Pojate (nella Serbia centro-orientale) e Preljina (nella parte centro-occidentale del paese)". (segue) (Seb)