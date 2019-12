Movimento sardine: Capitanio (Lega), a Monza flop prevedibile, è terra del fare

- Il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, dopo la manifestazione di ieri delle sardine in piazza Trento e Trieste a Monza, evideniza che "la Brianza è terra del fare, non del protestare: il flop delle sardine a Monza era prevedibile. Le poche centinaia di persone presenti a Monza - spiega in una nota - confermano la bontà dell’operato del centrodestra e della Lega in particolare nel nostro territorio. Altro che odio, altro che Monza che non si lega, altro che Bella Ciao, la Brianza ha dimostrato ancora una volta che sa distinguere tra chi si lancia in slogan e chi invece lavora e con il lavoro passa dalle parole ai fatti".(Com)