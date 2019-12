Movimento sardine: Tinagli (Pd), ruolo importante se non cedono a tentazione partito

- Irene Tinagli, europarlamentare del Partito democratico e presidente della commissione Economia del Parlamento europeo, intervenendo a Skytg24, ha evidenziato che "il movimento delle sardine si trova ad affrontare un momento delicato, perché non è semplice passare dallo spontaneismo all'organizzazione. La distinzione sta tra la tentazione di diventare partito e la capacità di fare politica. Oggi ci sono molti metodi con cui si può fare politica senza fondare un partito, influenzando però in modo decisivo i processi, l'agenda e il dibattito politico, condizionando le priorità delle stesse istituzioni. Lo ha fatto Greta con il movimento di 'Fridays for future', lo possono fare anche loro". Tinagli ha anche detto che "nessuno ha la sfera di cristallo, ma se non cedono alla tentazione di una eccessiva strutturazione e cercano di mantenere quello delle sardine come un movimento che porta delle istanze, potranno avere un ruolo importante in Italia. Ho apprezzato molto - ha concluso Tinagli - la richiesta che hanno fatto ai partiti di cambiare i toni, di smettere il linguaggio dell'odio e del rancore. Io per prima soffro molto la politica fatta con le urla, le grida, gli insulti, la politica che mette alla berlina l'avversario come se fosse un nemico".(Rin)