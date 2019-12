Cucchi: Ilaria avverte malore a Bergamo, poi rassicura "sto bene, domani a Roma per processo"

- Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha avvertito un malore mentre si trovava a Bergamo. A dare la notizia sui social network è l'avvocato e compagno Fabio Anselmo che in un post mostra la foto di Ilaria su una barella d'ospedale e ironicamente commenta: "Quando si tira troppo e per troppo tempo anche l’erba cattiva...". Anselmo poi ringrazia "gli angeli del 118 di Bergamo". In un post successivo sulla sua pagina Facebook è la stessa Ilaria Cucchi a rassicurare sulle sue condizioni confermando gli appuntamenti presi: "Domenica a casa a Ferrara. Chiacchiere, risate e serenità. Tra poco si parte per Mirandola e per Bologna. E domattina a Roma per il processo contro i Generali responsabili dei depistaggi sulla morte di Stefano". Stefano Cucchi è morto dieci anni fa per un pestaggio avvenuto in caserma mentre era detenuto a seguito di arresto. (Rer)