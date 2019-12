Rai: Anzaldi (Iv), sprechi a Centro sportivo? Salini chiarisca

- Il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. in un post su Facebook denuncia: "Perché l'amministratore delegato della Rai Salini, che in commissione di Vigilanza ha avuto il coraggio di lamentare la presunta scarsità di risorse per il servizio pubblico, non chiarisce e non risponde sui presunti sprechi per il centro sportivo Rai, denunciati da 'Striscia la notizia'? I cittadini hanno diritto di sapere se i soldi che pagano per il canone, quasi 2 miliardi di euro all'anno, vengono gestiti con oculatezza oppure finiscono in una marea di sperperi". (segue) (Rin)