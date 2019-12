Rai: Anzaldi (Iv), sprechi a Centro sportivo? Salini chiarisca (2)

- L'inviato di Striscia Pinuccio, prosegue Anzaldi, "ha documentato i costi per la gestione del centro sportivo riservato ai dipendenti Rai e ai loro parenti, compresi generi, nuore, nipoti e suoceri: a fronte di un'iscrizione mensile 'gold', quindi onnicomprensiva, per 38 euro, i dipendenti Rai e i loro cari hanno a disposizione campi di calcio, calcetto, tennis, basket, piscina, palestra, bridge. Gli introiti per le iscrizioni bastano a coprire tutte le spese del centro sportivo, oppure la Rai è costretta ad utilizzare risorse ulteriori, quindi provenienti dal canone, per finanziare struttura e attività? Striscia ha segnalato spese a carico della Rai ad esempio sui bagnini: sono a carico degli iscritti o di tutti i cittadini - si chiede ancora il deputato di Italia viva -? Se i numeri fossero confermati, saremmo di fronte ad un privilegio davvero incomprensibile garantito ai dipendenti Rai rispetto a tutti gli altri cittadini. Sarebbe anche interessante sapere quanto la Rai versa di canone e se lo paga al Comune, al Demanio o a chi altro. Dalla Rai dei cinque stelle ci si aspetterebbe trasparenza, invece questa amministrazione brilla per opacità e dagli stessi esponenti M5s che per anni hanno denunciato le spese pazze del servizio pubblico arriva un assordante silenzio". (Rin)