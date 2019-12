Bologna: Borgonzoni (Lega), grazie a cittadini per sostegno contro boicottaggio anarchici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, dopo le intimidazioni di anarchici e anarchiche questa mattina al banchetto Lega di via Marconi a Bologna, ringrazia "quel cittadino che si è ribellato all'anarchico che gli ha detto: 'Siamo qui per evitarle di vomitare'. Ringrazio il professore - aggiunge in una nota - che, dopo aver saputo del tentativo di boicottaggio degli 'anarchici', è arrivato apposta al nostro banchetto Lega di via Marconi, a Bologna, per portarci la sua solidarietà. Sono vicina e abbraccio con tutto il cuore la nostra anziana simpatizzante alla quale un'anarchica si è rivolta augurandosi che 'agli elettori leghisti manchino ancora pochi anni'. Ringrazio chi non si è fatto intimidire da frasi del tipo: 'Sparategli', 'Bologna è piccola', 'vi abbiamo visto'. Ringrazio chi ha affrontato derisioni, offese, attacchi verbali. Ringrazio chi ha superato la barriera umana (e per fortuna che loro sono quelli che non vogliono né muri né barriere) che voleva impedire ai nostri militanti di illustrare il nostro programma e le nostre idee e di raccogliere firme per le nostre battaglie". (segue) (Com)