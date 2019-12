Bologna: Borgonzoni (Lega), grazie a cittadini per sostegno contro boicottaggio anarchici (2)

- Quindi Borgonzoni prosegue: "Il coraggio di chi oggi è venuto ai nostri banchetti, nonostante le minacce di questi personaggi, è il miglior antidoto all'odio, cieco, smisurato, insignificante, di chi, avendo perso ogni argomento, non ha altro modo che la violenza, anche verbale, per farsi sentire. La miglior risposta a questi fantomatici 'anarchici', gli stessi che provavano a impedire a tanti cittadini e famiglie l'accesso al Paladozza il 14 novembre scorso, l'ha data la testimonianza e l'indignazione di tante persone che, in maniera pacifica, silenziosa, sono scese in strada per manifestarci il loro sostegno e per dire no all'ostracismo di pochi. Per dire no a chi, nel terzo millennio, tenta di tappare la bocca a una forza politica. E poi i fascisti saremmo noi... Avanti tutta, per liberare Bologna e l'Emilia Romagna da chi la vorrebbe riportare ad anni bui. Viva la democrazia, viva la libertà". (Com)