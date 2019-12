Milano: De Corato, i fermati di ieri per ricettazione lasciati liberi di agire di nuovo, vanno espulsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È frustrante vedere che l'opera di controllo del territorio fatta dalle forze dell'ordine spesso non serve a molto, come nel caso dei due georgiani trovati ieri in possesso di merce ricettata e di attrezzi per scassinare e indagati in stato di libertà. Dunque, pronti a colpire nuovamente appartamenti e automobili. Ai fermi deve seguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, come ha fatto a novembre il questore di Bergamo con quattro stranieri con precedenti ritenuti pericolosi". Così l'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato commenta la notizia del controllo di polizia effettuato ieri pomeriggio in via Espinasse. (Com)