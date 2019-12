Grecia-Russia: ministro Esteri, premer Mitsotakis si recherà in visita ufficiale a Mosca

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, si recherà in visita ufficiale nella Federazione Russa nel prossimo futuro. Lo ha annunciato il capo della diplomazia di Atene, Nikos Dendias, nel quadro del dibattito attualmente in corso nel parlamento ellenico riguardo il bilancio statale per il 2020. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa “Tass”, una parte importante dell’intervento di Dendias è stata dedicata ai rapporti di Atene con potenze straniere come Russia, Cina e Stati Uniti. “Per quanto riguarda Mosca, siamo a lavoro per rafforzare il più possibile i rapporti e la cooperazione bilaterale, e a questo proposito stiamo organizzando una visita del primo ministro in Russia”, ha detto, senza fornire dettagli più precisi in merito alla possibile data.(Gra)