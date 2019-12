Trasporto aereo: presidente armeno incontra Ad Qatar Airways, focus su cooperazione

- Il presidente armeno, Armen Sarkissian, ha incontrato l’amministratore delegato di Qatar Airways, Akbar Al Bakker, nel quadro della sua visita ufficiale nel paese in occasione del Doha Forum. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che le due parti hanno discusso le prospettive di cooperazione tra la compagnia aerea e il paese caucasico. Stando alle informazioni diffuse, Sarkissian ha suggerito un incremento del numero di voli tra le due nazioni, invitando le autorità di Doha a considerare l’Armenia anche come “un paese di transito”. L’amministratore delegato di Qatar Airways, di contro, ha confermato gli ottimi rapporti bilaterali tra Erevan e Doha in ogni ambito dichiarandosi disposto ad esaminare nuovi orizzonti di cooperazione(Res)