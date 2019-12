Credito: Tinagli (Pd) su Bp Bari, tutelare risparmiatori con tempestività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Irene Tinagli, europarlamentare del Partito democratico e presidente della commissione Economia del Parlamento europeo, intervenendo a Skytg24, ha evidenziato che "un problema come quello della Banca popolare di Bari si risolve con serietà, sedendosi intorno a un tavolo e trovando una soluzione, il prima possibile. Lo spettacolo di venerdì sera è stato davvero brutto: davanti a una banca in difficoltà, a migliaia di risparmiatori in apprensione, non è accettabile che alcuni ministri disertino il Consiglio e subito dopo vadano a rilasciare dichiarazioni alla tv e sui social". Sappiamo tutti bene, ha proseguito l'europarlamentare dem, "cosa può significare perdere tempo in situazioni di questo genere. Bisogna intervenire in modo tempestivo, utilizzando gli strumenti migliori per tutelare i risparmiatori e non i banchieri, sui quali sono in corso le indagini della magistratura e la giustizia farà il suo corso. Superata la legge di Bilancio e questa emergenza - ha poi concluso -, sarà necessario fare delle riflessioni, perché proseguire in questo clima non è facile".(Rin)