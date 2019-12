Legge Bilancio: ufficio stampa Casellati, presidente non entra nel merito, valuta solo aspetti tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Senato, così come la terzietà connaturata al suo ruolo impone, per l'ammissibilità degli emendamenti non entra mai nel merito dei provvedimenti ma si limita a valutarne esclusivamente gli aspetti tecnici". E' quanto precisa, in una nota, l'ufficio stampa del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in merito ai lavori sulla legge di Bilancio. (Com)