Roma: Raggi, vignetta Brexit di Improta non rappresenta mio pensiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella vignetta non ha nulla a che vedere con l'amministrazione ma ci tengo a dire che non rappresenta il mio pensiero e contrasta con la mia sensibilità su temi che mi hanno sempre vista impegnata in prima persona. Bisogna fare molta attenzione quando si toccano tematiche come i campi di sterminio e le persecuzioni naziste". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in merito alle polemiche per la vignetta pubblicata dal disegnatore Mario Improta sulla Brexit. (Rer)