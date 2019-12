Movimento sardine: Bernini, nessuno di Forza Italia in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento di Santori mi fa anche simpatia ma posso garantire che nessuno di noi si è presentato travestito da sardina. Era un movimento fatto di giovani ma ora ho visto arrivare anche i 'sardinonni', i girotondini, gli ex grillini e i partigiani". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ospite di "Agenda" su Skytg 24. "Le sardine sono venute a Bologna a sostenere Bonaccini, assumendo una chiara connotazione politica di sinistra - ha aggiunto -. Si riuniscono in centri sociali occupati, sono per il Pd e dicono sponsorizzati dal sempreverde Romano Prodi. Sicuramente il tratto più curioso è che in tutto il mondo i movimenti manifestano contro il governo mentre da noi scendono in piazza contro l'opposizione". (Rin)