Energia: Cremlino, pronti a transito gas in Ucraina ma a condizioni eque per Gazprom

- La Federazione Russa è assolutamente pronta ad organizzare il transito di gas naturale in Ucraina, purché vengano mantenute condizioni economiche e commerciali eque nei confronti della compagnia energetica russa Gazprom. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervenuto sull’emittente “Pervij Kanal”. “La questione è stata tra i principali temi di discussione durante i colloqui che hanno avuto luogo a Parigi, anche se non posso fornire dettagli più precisi dal momento che le consultazioni sono ancora in corso”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, aggiungendo che “ci sono ancora alcune difficoltà dal momento che alcune richieste sono inaccettabili per la parte russa”. (segue) (Rum)