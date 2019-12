Energia: Cremlino, pronti a transito gas in Ucraina ma a condizioni eque per Gazprom (2)

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato venerdì scorso di essere fiducioso in merito alla possibilità di arrivare alla firma di un accordo entro la fine dell’anno. “Credo che la firma di un contratto nel prossimo futuro sia molto probabile: si tratterebbe di un traguardo importante per noi e per tutta l’Europa”, ha detto il presidente, aggiungendo di aver discusso la questione nel dettaglio durante l’ultima riunione del Formato Normandia per la risoluzione della crisi nel Donbass. “Tutte le parti coinvolte concordano sulla necessità di un accordo: ‘l’unica cosa ancora da stabilire è la durata del contratto”, ha aggiunto Zelensky, ribadendo quanto l’intesa gioverebbe all’Ucraina e che “la questione non è assolutamente di natura politica”. (segue) (Rum)