Energia: Cremlino, pronti a transito gas in Ucraina ma a condizioni eque per Gazprom (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione del Formato Normandia a Parigi, lunedì sera, i presidenti di Russia e Ucraina hanno avuto modo di discutere della questione del transito del gas, coadiuvati dai rispettivi ministri dell’Energia e dai rappresentanti delle compagnie energetiche nazionali, Gazprom e Naftogaz. Zelensky ha affermato che i colloqui sul nuovo accordo di transito “proseguono”, e che non sono da escludere nuovi progressi nelle prossime settimane, in vista della scadenza dell’attuale contratto, fissata per il 31 dicembre 2019. Anche Vladimir Putin ha affrontato il tema, spiegando che si potrebbe ipotizzare uno sconto del 25 per cento del costo del gas “per gli utenti finali”, pur confermando la difficoltà di fissare nell’immediato i prezzi, a causa di calcoli specifici da effettuare. (segue) (Rum)