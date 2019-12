Energia: Cremlino, pronti a transito gas in Ucraina ma a condizioni eque per Gazprom (4)

- Da mesi i rappresentanti di Russia e Ucraina sono impegnati in un dialogo negoziale, a cui partecipa anche la Commissione europea, per trovare un nuovo accordo in merito al transito del gas. Le parti continuano a dimostrare una certa distanza, nonostante gli sforzi di Bruxelles per trovare un'intesa. L'attuale contratto per il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino, in direzione dell'Europa occidentale, scadrà a fine anno. (Rum)