Trasporti: Rfi, su linea Orte-Roma nuove tecnologie per gestione traffico ferroviario

- Nuove tecnologie di gestione del traffico ferroviario sulla linea Roma–Orte–Fiumicino Aeroporto (Fl1). Nello specifico, sono stati introdotti il nuovo Apparato centrale computerizzato multistazione (Accm) per la gestione della circolazione ferroviaria fra le stazioni di Civita Castellana e Gallese e il sistema automatico di distanziamento dei treni in tutta la tratta. Gestiti dalla sala di comando e controllo di Roma Termini, i nuovi sistemi tecnologici garantiscono un innalzamento degli standard di affidabilità e regolarità. Un ulteriore tassello del programma di potenziamento tecnologico in corso nel nodo di Roma, per offrire un servizio sempre più efficiente e performante. Inoltre, la stazione di Civita Castellana è oggi più accessibile. I marciapiedi sono stati innalzati a 55 centimetri – lo standard previsto a livello europeo per i servizi ferroviari metropolitani – e allungati per agevolare l'entrata e l'uscita dai treni. Inaugurati e aperti ai passeggeri il nuovo sovrappasso nella stazione di Gallese e il sottopasso nella stazione di Civita Castellana. Sono stati circa 50 i tecnici di Rete ferroviaria italiana del gruppo Fs italiane e delle ditte appaltatrici che hanno realizzato gli interventi. L'investimento complessivo è stato di 13 milioni di euro. Con la conclusione delle attività, è tornata disponibile l'intera offerta di trasporto ferroviario fra Orte e Poggio Mirteto che, dalle ore 23.35 di sabato 14 alle ore 8.15 di questa mattina, è stata integrata con un servizio sostitutivo su gomma. (Com)