Movimento sardine: Provenzano, piazza parla anche a governo, non solo a Salvini

- Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3, a proposito del Movimento delle sardine e delle iniziative promosse nelle piazze, ha detto: "La piazza non parla solo a Salvini ma anche a noi che, con un rumore di sottofondo anche nell’attività di governo, non siamo riusciti a rappresentare quella parte di Italia, che esiste e che riempie le piazze".(Rin)