Armenia-Russia: presidente Sarkissian, pronto a recarmi a Mosca per 75ma Giornata vittoria

- Il presidente armeno, Armen Sarkissian, ha dichiarato di essere pronto a recarsi a Mosca per prendere parte alle celebrazioni per la 75ma Giornata della vittoria. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, a cui il capo dello Stato ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Sarò felice di prendere parte alle celebrazioni se mi inviteranno: si tratta di una giornata importante, che celebra la vittoria non solo del popolo russo, ma anche degli armeni, degli ucraini, degli uzbeki e così via”, ha detto Sarkissian, parlando con i giornalisti a margine del Doha Forum. (Rum)