Sociale: partito ieri a Roma il piano freddo del Campidoglio, già attivi 350 posti

- È partito ieri il piano freddo del Campidoglio. Roma Capitale ha attivato una prima tranche di 350 posti, sui 450 totali, distribuiti tra accoglienza notturna e diurna. Per il piano 2019 si contano 115 posti in più rispetto a quello dell'anno precedente, a fronte di un maggiore investimento che nel totale ammonta a 1,1 milioni di euro. A questi vanno ad aggiungersi ulteriori 100 posti d'accoglienza distribuiti nei municipi I, II, III, VIII e X. L'impegno di spesa per quanto riguarda le strutture territoriali è stato di 200mila euro, distribuiti in 40mila euro a municipio. (Rer)