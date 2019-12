Siria: Cremlino, su contrasto terrorismo nessuna alternativa a cooperazione con Ankara

- La Federazione Russa rimane preoccupata per le attività condotte dalle organizzazioni terroristiche attive nella provincia siriana di Idlib, ma al momento non vede alternative alla cooperazione con la Turchia per risolvere il problema. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervenuto sul canale televisivo statale “Pervij Kanal”. “La nostra collaborazione prosegue bene, come disposto dai nostri leader, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, durante il loro ultimo incontro a Sochi: non nascondiamo tuttavia di essere preoccupati per la rinnovata presenza di terroristi nell’area, che rappresenta una minaccia per l’esercito siriano e per i nostri militari”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)