Trasporti Lazio: Fs, al via nuovo orario invernale Trenitalia

- Nel Lazio, il nuovo orario invernale di Trenitalia - riferisce una nota - conferma una copertura capillare su tutto il territorio regionale, con un'attenzione sempre maggiore ai collegamenti nelle principali aree metropolitane in tutte le ore della giornata. Solamente all'interno dell'anello ferroviario di Roma sono 755 i treni che ogni giorno collegano le 41 stazioni della Capitale, offrendo quotidianamente 670 mila posti a bordo. Il nuovo orario 2020 di Trenitalia, inoltre, è fortemente incentrato sulle connessioni fra le stazioni e le porte di accesso del Paese. Un modo per incentivare lo shift modale dai mezzi privati a soluzioni integrate ferro/gomma, agevolando gli spostamenti smart e invogliando i viaggiatori a lasciare l'auto privata a casa scegliendo i trasporti pubblici, più convenienti, sicuri e sostenibili. In quest'ottica trovano conferma i servizi Leonardo express, Ciampino airlink e Civitavecchia express. (segue) (Com)