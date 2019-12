Trasporti Lazio: Fs, al via nuovo orario invernale Trenitalia (2)

- Il Leonardo express, con un'offerta di ben 126 treni al giorno, è il servizio non-stop che collega la stazione di Roma Termini all'aeroporto di Fiumicino in soli 32 minuti. E con il pagamento contactless basta avvicinare al tornello la propria carta di credito, lo smartphone abilitato al pagamento Nfc per acquistare comodamente il biglietto. Grazie al Ciampino airlink, invece, si può raggiungere l'aeroporto internazionale di Ciampino G.B. Pastine con un servizio integrato treno più bus. Da marzo 2019 sono ben 240.000 i viaggiatori che lo hanno scelto per raggiungere il secondo scalo aeroportuale romano. Con l'orario invernale 2019-2020 diventa ancora più ricca l'offerta che Trenitalia dedica alle persone che scelgono di viaggiare con il trasporto regionale. Per raggiungere l'Aeroporto di Fiumicino si potrà usufruire del Biglietto minigruppi Leonardo express: un minigruppo di 4 persone che acquista il Leonardo express in un'unica transazione paga 40 euro anziché 56 euro. Per chi si sposta sui treni regionali per lavoro, studio, svago o turismo, Trenitalia lancia due importanti novità: le Promo plus 3 e plus 5. Valide per viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi, le promo consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia indipendentemente dall'origine e destinazione del viaggio. (segue) (Com)