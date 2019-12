Trasporti Lazio: Fs, al via nuovo orario invernale Trenitalia (3)

- Un'ulteriore novità è l'offerta "Viaggia con me", che consente a tutti i possessori di abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia di viaggiare gratuitamente sui collegamenti regionali in compagnia di un viaggiatore munito di biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria, su tratte diverse da quelle riportate sul proprio abbonamento.Inoltre, per i clienti sia Trenitalia che Decathlon e che acquistano una nuova bicicletta pieghevole sono riservati dei vantaggi come 2 anni di assicurazione e un bracciale catarifrangente gratuito per gli abbonati ai servizi Regionali o Intercity o per i soci Cartafreccia titolari della carta fedeltà Decathlon. Con l'assicurazione la bici è coperta sia in caso di danno accidentale che in caso di rottura per colpo e caduta, sui pezzi di ricambio e sulla manodopera, per 2 anni dalla data di acquisto e fino al valore d'acquisto della tua bici. Per chi ama la cultura sino al 29 marzo 2020 a Roma, è possibile andare a visitare la mostra "Il caos dentro" dedicata alla grande regina dell'arte messicana Frida Kahlo. Per ottenere lo sconto all'ingresso è necessario esibire il biglietto regionale, anche con applicazione sovraregionale, valido per raggiungere Roma il giorno stesso dell'ingresso alla mostra, oppure l'abbonamento, con applicazione sovraregionale, valido per viaggiare nel Lazio. (Com)