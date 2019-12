Mediterraneo orientale: premier greco Mitsotakis, Turchia non rispetta il diritto del mare

- Le autorità di Atene non consentiranno nessuna violazione dei diritti sovrani del paese. Lo ha dichiarato il primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco “Bild” sul recente rafforzamento delle tensioni che stanno interessando la regione del Mediterraneo orientale, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di idrocarburi. “È la Turchia, e non la Grecia, a non avere alcun rispetto per il diritto del mare: lo conferma l’intesa illegale sulla demarcazione dei confini marittimi siglata con il Governo di accordo nazionale libico”, ha detto il premier, aggiungendo di non credere “che la situazione possa degenerare”. Durante l’intervista, il capo del governo di Atene ha ribadito la necessità di “cambiare il sistema basato sulla Convenzione di Dublino: bisogna crearne uno nuovo che promuova una equa ripartizione degli oneri”. (Gra)