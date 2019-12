Credito: Provenzano su Bp Bari, non salviamo banchieri ma risparmiatori e imprese

- "Sono preoccupato per lo scenario di difficoltà gravissime in cui si inserisce questa vicenda". Lo ha detto il ministro del Sud Giuseppe Provenzano a proposito del caso di banca popolare di Bari, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. Quindi, Provenzano ha precisato che "tutelare le imprese e i risparmiatori passa anche dal salvare questa banca, qui non si stanno salvando i banchieri ma risparmiatori e imprese e si sta cercando di capire come stabilizzare il sistema del credito al Sud". Il ministro ha poi aggiunto: "Bisogna affrontare con serietà il tema delle banche". (Rin)