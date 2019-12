Egitto: deficit commerciale diminuito del 28,77 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo commerciale dell'Egitto è sceso del 28,77 per cento a settembre su base annua. In base ai dati dell'agenzia per le statistiche Capmas, il deficit è ammontato a 3,49 miliardi di dollari a settembre, dunque in calo rispetto ai 4,90 miliardi di dollari dello stesso mese nel 2018. Le esportazioni sono leggermente diminuite a 2,3 miliardi di dollari, circa 100 milioni in meno rispetto ai 2,4 miliardi di dollari registrati nel periodo comparabile nel 2018. Più corposo il calo delle importazioni, scese a 5,86 miliardi di dollari lo scorso settembre dai 7,33 miliardi del periodo analogo dell'anno precedente. (Cae)