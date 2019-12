Milano: Confcommercio, a De Riso premio "Artista del Panettone" (2)

- Ad “Artisti del Panettone” è inoltre abbinato, come lo scorso anno, il concorso omonimo, ideato e realizzato in partnership con La Gazzetta dello Sport. Numero uno della classifica della Gazzetta, il panettone creato dalla famiglia Cerea di Da Vittorio. “Artisti del Panettone” è l'evento promosso da MN Holding in partnership con SkyUno e La Gazzetta dello Sport che ha coinvolto il pubblico di appassionati con degustazioni blind (al buio) dei panettoni realizzati dagli artisti-pasticceri con l’abbinamento di interpretazioni salate di cuochi APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani): Claudio Sadler, Tano Simonato, Tommaso Arrigoni, Andrea Provenzani, Vincenzo Butticé, Massimo Moroni, Lorenzo Buraschi, Fabio Zanetello, Domenico della Salandra, Alfio Colombo, Franco Aliberti, Roberto Carcangiu. (Com)