Torino: "Torino Spettacoli", Il piccolo principe al Teatro Alfieri

- Ritorno per l’edizione Torino Spettacoli de "Il piccolo principe", tratta dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, curata da Andrea Dosio e Gian Mesturino, per la regia di Andrea Dosio, impegnato anche come attore. Ecco quindi due repliche straordinarie: giovedì 19 dicembre ore 10 e giovedì 26 dicembre ore 15.30 al Teatro Alfieri di Torino. La produzione della Compagnia Torino Spettacoli vede protagonisti i Germana Erba’s Talents. Le musiche sono di Bruno Coli e la preparazione vocale è affidata a Gabriele Bolletta. Le coreografie sono firmate da Gianni Mancini e le scene da Anna Rita Schirra. Il disegno della campagna di comunicazione è di Beppe Cotella. Il piccolo principe è il testo francese per l’infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione. A cosa deve la sua straordinaria fortuna? Sicuramente al fatto che pur essendo un’opera per “bambini” in fondo arriva a toccare il cuore di tutti, a qualunque età lo si scopra. È il racconto fantastico del ricordo dell’incontro tra un aviatore caduto con il suo aereo nel deserto e uno strano ragazzino caduto dalle stelle. (segue) (Rpi)