Torino: "Torino Spettacoli", Il piccolo principe al Teatro Alfieri (2)

- Questo incontro permette all’aviatore, e a coloro che lo accompagnano nella sua sosta forzata nel deserto, di ritrovare il bambino nascosto nel profondo del proprio cuore, ma anche a tutti i bambini che, attraverso il piccolo principe si rivolgono al mondo degli adulti, di non dimenticare -nel loro viaggio per diventare grandi- di essere stati bambini. Saint-Exupéry, per raccontarci questo incontro, ha scelto la forma del ricordare. “Ed è partendo dalla forma del ricordare” -ci dice il regista Dosio- “ma un ricordare teatrale fatto cioè non solo di parole e di racconti ma anche di musiche originali, luci, coreografie, che ci avventuriamo per restituire, a nostro modo, le emozioni e la poesia del Piccolo Principe”. (Rpi)