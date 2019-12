Sociale: partito ieri a Roma il piano freddo del Campidoglio, già attivi 350 posti (2)

- Nella prima tranche di circa 350 posti 150 sono per l'accoglienza diurna e circa 200 per l'accoglienza notturna. Quest'anno anche il Dipartimento in viale Manzoni - spiega una nota del Campidoglio - dove ha sede l'Assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale aprirà le porte, a partire da 20 posti in accoglienza notturna disponibili dalla prossima settimana. Inoltre è già previsto un piano modulare di incremento dei posti a disposizione. Sono state a tal fine già individuate alcune strutture, in primis impianti sportivi. Inoltre, una delle sei unità di strada diurne della Sala operativa sociale rimodulerà il proprio orario operando dalle ore 12 fino a mezzanotte, in modo da affiancarsi alle due unità notturne, intensificando anche il monitoraggio degli argini del Tevere e dell'Aniene. L'accoglienza h24, h15 e h9 prevede anche l'erogazione di pasti, oltre alle misure sempre presenti per l'accesso ai servizi igienici e la fornitura di kit e coperte. I posti di ricovero e i pasti previsti dal piano freddo andranno così ad aggiungersi ai circa mille posti dell'accoglienza ordinaria dei circuiti capitolini della Sala operativa sociale e per i migranti fragili e ai circa 60 mila pasti serviti mensilmente, tra mense sociali e pasti a domicilio, finanziati con fondi capitolini. La Sala operativa sociale è sempre raggiungibile al numero verde 800440022, attivo h24 365 giorni all'anno. (Rer)