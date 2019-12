Grecia: viceministro Lavoro su bilancio statale, 2020 sarà anno buono per il paese

- Il 2020 sarà un anno positivo per la Grecia. Lo ha dichiarato il viceministro del Lavoro e degli Affari sociali ellenico, Notis Mitarachi, ripreso dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Stiamo votando un bilancio statale che prevede una crescita economica al 2,8 per cento, e l’allocazione di 1,2 miliardi di euro per iniziative sociali e di sviluppo”, ha detto, aggiungendo che “il nuovo bilancio è fortemente orientato verso il sostegno alla famiglia”. (Gra)