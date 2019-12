Sociale: Raggi, con piano freddo offriamo opportunità anche a chi è refrattario ad accoglienza

- "L'obiettivo del piano freddo è più ampio della mera assistenza nell'emergenza. Puntiamo ad avvicinare anche le persone più refrattarie all'accoglienza per incentivarne l'inserimento in percorsi di sostegno e integrazione". È quanto dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi in riferimento al piano freddo attivato da ieri a Roma. "Ringrazio tutti coloro che si impegneranno intensamente nelle prossime settimane per far fronte alle difficoltà causate dal clima più rigido dell'anno - aggiunge Raggi -, insieme a tutti coloro che lavorano ogni giorno per accogliere e sostenere i più fragili sul nostro territorio". Per l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì "l'assessorato è in prima linea per l'accoglienza dei più fragili. Quest'anno abbiamo tenuto a dare un segnale per primi aprendo anche le porte degli uffici di viale Manzoni all'accoglienza dei più fragili. Lì partiremo da 20 posti di ricovero notturno, da ampliare in base al fabbisogno. Sul piano freddo 2019-20 abbiamo investito di più e per più posti: il bando ha stanziato 1 milione e 100 mila euro per 450 ricoveri e con altri 200 mila euro abbiamo finanziato circa 100 posti attivabili dai singoli municipi. Continueremo a monitorare costantemente l'evolversi della situazione e siamo pronti a mettere in campo ancora più risorse se necessario". Aperti anche alcuni impianti sportivi per offrire un ricovero. "Anche lo sport contribuisce all'emergenza freddo - dichiara l'assessore allo Sport, Daniele Frongia -. Sono ben quattro gli impianti sportivi comunali messi a disposizione per l'accoglienza consentendo di ampliare la capacità di ricezione di persone in difficoltà. La rete solidale di Roma Capitale è al servizio della città e dei suoi cittadini".(Com)