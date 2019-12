Argentina: capo di gabinetto Cafiero, tassa su consumi in dollari sarà intorno al 20 per cento

- Il nuovo governo argentino introdurrà una tassa di “circa il 20 per cento” sui consumi in dollari e modificherà le aliquote d’imposta sulle proprietà personali ma non toccherà quelle sui redditi. Lo ha affermato il capo di gabinetto Santiago Cafiero in una lunga intervista rilasciata ieri al quotidiano “La Nacion”, incentrata prevalentemente sui temi economici. L’esecutivo, ha affermato Cafiero, andrà avanti con le imposte sui consumi all’estero, “in una logica distributiva”, anche sugli acquisti di biglietti aerei in dollari o di servizi come quelli offerti da Netflix. Ci saranno anche aumenti delle aliquote dei beni personali, senza spostare i minimi imponibili. “Quello che faremo è aggiornare le aliquote. Dallo 0,25 allo 0,5 per cento; dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e così via”. Gli aumenti saranno maggiori per i beni all’estero. Invece per quanto riguarda le aliquote sui redditi “non sono previsti cambiamenti”. La priorità, comunque, è “arrestare la caduta” dell’economia. (segue) (Abu)