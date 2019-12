Argentina: capo di gabinetto Cafiero, tassa su consumi in dollari sarà intorno al 20 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di gabinetto ha spiegato anche la logica dei provvedimenti in materia di ritenute. “Ciò che è stato fatto è aggiornare il valore delle ritenute fisse a quattro peso. Le ritenute hanno una parte variabile e un’altra fissa. Questo è il regime istituito da Macri e così è il regime oggi. Non è stato toccato. Ciò che è stato fatto è aggiornare l’importo fisso, che era una componente di queste ritenute. Quando Macri ha istituito questo sistema, per la soia era il 18 per cento delle trattenute variabili, più un 12 per cento fisso rispetto al cambio col dollaro in quel momento (36 dollari), con un limite massimo di quattro peso. Quello che abbiamo detto è: siamo passati da un cambio col dollaro di 36 a uno di 63, modifichiamo quel limite”. Il suo messaggio ai produttori è di comprensione per i disagi, ma d’altra parte Cafiero ha sottolineato che i valori precedenti erano diventati obsoleti e ha ricordato che c’è stata “una svalutazione di di oltre il 500 per cento che genera una straordinaria redditività” e che il cambio è favorevole per le esportazioni. (segue) (Abu)