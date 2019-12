Argentina: capo di gabinetto Cafiero, tassa su consumi in dollari sarà intorno al 20 per cento (3)

- Il capo di gabinetto ha riconosciuto anche che è necessario “risolvere i problemi del debito in modo che, fondamentalmente, si inseriscano in un programma macroeconomico sostenibile” e ha riferito che il governo ha iniziato a parlare con i creditori e con il Fondo monetario internazionale (Fmi). “L’Argentina tornerà a crescere (…) Siamo disposti a pagare, ma non possiamo pagare ora. Abbiamo bisogno di tempo. L'Argentina ha basi molto concrete per dimostrare che, se questo periodo di crescita viene concesso, l’Argentina inizierà a pagare rapidamente”, ha sostenuto. Cafiero ha aggiunto che il ministro dell’Economia, Martin Guzman, farà entro l’anno un annuncio in merito a una visita negli Stati Uniti e che il dialogo con gli Usa è “molto fluido”. (segue) (Abu)