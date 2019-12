Argentina: capo di gabinetto Cafiero, tassa su consumi in dollari sarà intorno al 20 per cento (4)

- A proposito di politica estera, Cafiero ha parlato anche dell’ex presidente della Bolivia Evo Morales, che l’Argentina ha deciso di accogliere come rifugiato, argomentando che il tema Morales è “un tema umanitario”. “Si può discutere su chi sia Evo Morales, ma per noi ha sempre rappresentato un valore e non lo nasconderemo”, ha affermato. Sulla possibilità che rilasci dichiarazioni politiche, Cafiero ha ricordato che “come rifugiato non ha limitazioni”. “Il rifugiato ha gli stessi diritti di un cittadino argentino, che ha la libertà di esprimere, di dichiarare, di pensare e dire ciò che vuole. Non limiteremo le sue libertà”, ha chiarito. Riguardo alla relazione col Brasile di Jair Bolsonaro, Cafiero ha ammesso che si tratta di “un legame da costruire”. “Abbiamo un legame commerciale, di integrazione produttiva, energetica e persino una visione della difesa della regione condivisa. Non nascondiamo che dobbiamo migliorare le relazioni politiche”, ha dichiarato. Cafiero, infine, ha riferito che il neopresidente Alberto Fernandez non ha ancora definito quale destinazione abbia scelto per il suo primo viaggio all’estero e non ha escluso che possa essere il Brasile. (Abu)