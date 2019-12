Clima: De Petris (Leu), gravissimo fallimento Madrid, Ue guidi lotta a cambiamenti

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, osserva che "il fallimento della Conferenza sul Clima di Madrid è un fatto gravissimo e sconcertante. Erano molti anni che una conferenza internazionale su questi temi non registrava una simile conclusione. E' purtroppo evidente - sottolinea in una nota - che molti governi, dietro le parole e la retorica rituale, mantengono inalterata un'assoluta irresponsabilità anche a fronte di un'emergenza incombente e drammatica". In questo quadro, continua De Petris, "solo l'Europa può e deve farsi carico di guidare politiche capaci di contrastare subito e realmente i cambiamenti climatici, sia accelerando la marcia verso la neutralità climatica in tutti i Paesi dell'Unione, sia esercitando ogni pressione possibile nei rapporti internazionali. Questa deve diventare d'ora in poi la vera identità e la principale missione di una rinnovata Unione europea". (Com)