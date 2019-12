Roma: Pd Campidoglio, Raggi revochi collaborazione a Improta. Vignette offendono città

- Il gruppo capitolino del Pd chiede che la sindaca di Roma Virginia Raggi revochi la collaborazione al vignettista Mario Improta che ha già curato per l'amministrazione il fumetto sul Regolamento della Polizia urbana che la prima cittadina sta presentando nelle scuole della Capitale. Improta, sui propri canali social, in queste ore ha pubblicato una vignetta sulla Brexit che assimila l'Unione Europea al campo di sterminio di Auschwitz. Il Pd del Campidoglio ha chiesto a Raggi di dissociarsi e la sindaca ha dichiarato che la vignetta non rappresenta il suo pensiero e contrasta con la sua sensibilità. Tuttavia i consiglieri del Pd in un'ulteriore nota spiegano: "Non basta differenziarsi, la sindaca Raggi non può lavarsi la coscienza senza sentirsi responsabile di aver dato copertura istituzionale e politica al signor Improta detto Marione. Non basta il compitino, l'amministrazione capitolina non può aver alcun rapporto con questo personaggio. Se prima 50 mila euro erano il frutto di una tangente, come la sindaca ha tenuto a precisare nei giorni scorsi rispetto ai costi della propaganda a firma Marione, oggi quei soldi non possono essere di supporto a una persona indegna di rappresentare la città. Roma Capitale non può essere alla mercé di un provocatore che sotto le false spoglie del fumettista offende i sentimenti delle vittime dell'olocausto e dei campi di sterminio e insulta i democratici d'Italia e d'Europa". Il gruppo Pd del Campidoglio conclude: "La sindaca Raggi prenda una posizione netta e si dissoci totalmente da chi infanga l'onore della nostra città. Impedisca a questo suo collaboratore di operare sotto l'egida del comune e annulli ogni collaborazione ancora in essere. Roma non merita di condividere con cialtroni di questo genere la sua millenaria storia".(Rer)