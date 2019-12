Legge Bilancio: Bernini (FI), tavolo Salvini è proposta molto berlusconiana

- "La proposta di Salvini di un tavolo tra governo e opposizione è molto berlusconiana. E' un atto di responsabilità in un momento in cui il Paese sta attraversando una fase delicatissima. In questo momento l'Italia ha problemi estremamente seri, come la Banca popolare di Bari o le 160 crisi aziendali al Mise, quindi Forza Italia rilancia l'idea di un tavolo comune per dare vere e serie soluzioni nell'interesse del paese. Ma il tavolo comune non può diventare una stampella impropria a una maggioranza che in tre mesi ha sbagliato tutto". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ospite di "Agenda" su skytg24. (Rin)