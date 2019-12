Centrodestra: Biancofiore (FI), bene Salvini, dibattito in Forza Italia fuori tempo massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige, denuncia che "l'Italia è al collasso e chi fa politica per amore degli italiani e non del potere personale, non può sottrarsi dal dar vita ad un governo di volontà nazionale per giusta causa. Bene ha fatto quindi Matteo Salvini - ssottolinea in una nota - a cogliere la gravità del momento e ad offrire a quanti pur tra schieramenti avversari hanno coscienza di fare squadra per salvare l'Italia. Via le magliette dei rispettivi club, come ho più volte detto in passato, per indossare quella solenne della nazionale, che dovrebbe essere cara a tutti". Nello stato in cui si trova il Paese, continua la deputata azzurra, "nessuno sarebbe in grado di governarlo anche col più ampio consenso e il fatto che la proposta venga da chi quel consenso lo detiene senza se e senza ma, lo fa assurgere a uomo di Stato, sconfessando il premier Conte. La mia Forza Italia dovrebbe essere il regista naturale di questa squadra 'da Matteo a Matteo' passando per i grillini illuminati, evitando di consegnarsi ad un dibattito interno inopportuno sterile e fuori tempo massimo. Ci si sbraccia per giurare fedeltà alla coalizione di centrodestra che abbiamo paradossalmente fondato o ad abiurare il sovranismo, del quale il primo interprete è stato proprio Berlusconi - evidenzia Biancofiore -, senza la capacità di leggere che coloro che oggi dettano la linea sono oltre e che e siamo alla vigilia della scrittura di una nuova pagina politica, forse pure alta e bella". Secondo la parlamentare di FI, "serve un squadra di campioni coraggiosi che non pensino al consenso immediato per affrontare il vero e proprio percorso di guerra che ci aspetta, ma che rigenerino un Paese del quale gli italiani possano sentirsi fieri, riappacificandosi con politica e istituzioni. Ilva, Alitalia, fuga dei cervelli, Sud, banche, lavoro, infrastrutture, post terremoto, riforme del fisco, della giustizia, della Costituzione, Roma, richiedono più di un mese e una sana dose di sindrome di Atlantide condivisa. Molti di noi sono pronti".(Com)