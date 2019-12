Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dendias, a lavoro per rafforzare rapporti con Skopje

- Le autorità di Atene sono a lavoro per rafforzare i rapporti e la cooperazione bilaterale con la Macedonia del Nord nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, durante i dibattiti parlamentari sul bilancio statale del 2020 attualmente in corso ad Atene. “Siamo ovviamente interessati a consolidare i rapporti con Skopje, ma non tollereremo alcun tipo di allontanamento o interpretazione ambigua degli accordi raggiunti in precedenza”, ha detto il capo della diplomazia ellenica. (Gra)