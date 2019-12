Egitto-Libia: ambasciata libica al Cairo sospende lavori per "motivi di sicurezza"

- L'ambasciata della Libia al Cairo ha sospeso i lavori in Egitto "fino a nuovo avviso" a partire da oggi, domenica 15 dicembre, per "motivi di sicurezza". L’annuncio è stato pubblicato ieri sera sulla pagina Facebook ufficiale della rappresentanza libica. In una dichiarazione separata, l'ambasciata ha smentito oggi che il personale diplomatico abbia disertato dal Governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite. In precedenza, infatti, l’agenzia di stampa ufficiale egiziana “Mena” aveva riferito che i diplomatici libici al Cairo avrebbero deciso di chiudere l’ambasciata perché in disaccordo con i "memorandum illegittimi" firmati con la Turchia. Lo scorso 27 novembre, il presidente turco e il capo del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, hanno pattuito due protocolli d’intesa sottoscritti durante un lungo incontro (circa 2 ora e mezza) nel Dolmabahce Palace di Instabul. Gli accordi riguardano l’addestramento dei militari di Tripoli da parte di istruttori turchi ed il riconoscimento delle “piattaforme continentali” e delle zone economiche esclusive dei due paesi. La definizione delle due zone disegna un fascio d’interesse esclusivo dei due paesi che lambisce Rodi ed altre isole greche, unendo la costa sud-occidentale della Turchia alla costa orientale della Cirenaica, da Derna fino al confine egiziano. L’intesa è stata fortemente contestata da Grecia, Cipro ed Egitto. Il Cairo, in particolare, ritiene che il patto turco-libico violi l’accodo politico firmato a Shkirat nel 2015 che ha portato alla formazione del Consiglio presidenziale. (segue) (Res)