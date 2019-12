Egitto-Libia: ambasciata libica al Cairo sospende lavori per "motivi di sicurezza" (2)

- Il presidente della Camera dei rappresentanti dell’Egitto, Ali Abdel-Al, ha incontrato ieri a Sharm el Sheik l’omologo libico, Aguila Saleh, confermando il sostegno del suo paese all'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar nella sua “guerra contro il terrorismo”, in riferimento all’offensiva lanciata il 4 aprile scorso per assumere il controllo della capitale Tripoli. L'Egitto considera la Camera dei rappresentanti libica l'unico organo legale che rappresenta il popolo libico", ha affermato Abdel-Al. L’organo legislativo presieduto da Saleh si riunisce in realtà a Tobruk, in Cirenaica, ed è boicottato dai deputati di Tripoli. Il comandante Haftar ha annunciato giovedì 12 dicembre “l’ora zero” dell’attacco alla capitale. L'Lna ha affermato che le forze di Haftar hanno conquistato la città di Al-Tawghaar, a sud di Tripoli, ma ad oggi la situazione di stallo militare sul terreno appare sostanzialmente immutata. (Res)