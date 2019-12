Roma: in via Giolitti arrestati 5 rapinatori in poche ore

- Nel giro di poche ore la Polizia di Stato ha arrestato 5 rapinatori per due differenti rapine. Le indagini del commissariato Viminale sono partite dalla denuncia di un ragazzo presentata alle 5 del mattino due giorni fa. Il giovane dopo aver fatto colazione nella zona della stazione Termini era stato avvicinato in via Giolitti da tre ragazzi egiziani che con una scusa lo avevano accerchiato e, dopo avergli sferrato un colpo a mano aperta sul torace, gli avevano strappato la catenina d’oro che portava al collo e si erano messi in fuga. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza dei locali dei dintorni, i poliziotti sono riusciti a risalire in poche ore agli autori del reato, rispettivamente di 18, 20 e 23 anni. I tre portati in ufficio sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata.vAltri due egiziani, entrambi 18enni, sono stati invece arrestati in flagranza di reato dalle pattuglie dei commissariati Viminale, Castro Pretorio ed Esquilino che, intervenute durante la serata in Via Giolitti per sedare quella che sembrava una lite tra 3 persone, hanno scoperto che due ragazzi avevano appena strappato dal collo di una persona due catenine d’oro. I giovani hanno cercato di fuggire ma sono stati immediatamente bloccati: il primo dovrà rispondere di rapina in concorso mentre il secondo, trovato anche in possesso di una terza catenina non appartenente alla vittima, è stato denunciato anche per ricettazione.(Rer)