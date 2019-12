Slovenia-Cina: ministro Esteri cinese incontra leadership slovena, focus su crescita cooperazione (3)

- Anche l’incontro tra Wang e Sarec si è concentrato sulla crescita delle relazioni bilaterali e di quelle tra la Cina e il gruppo dei paesi dell’Europa centrale e orientale. Sarec ha auspicato una più stretta collaborazione nei settori innovativi e maggiori investimenti cinesi in Slovenia. Wang ha indicato quattro settori prioritari di cooperazione: innovazione tecnologica, produzione industriale di alta gamma, medicina e sanità, sport invernali. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di far progredire il grande progetto di connettività lanciato da Pechino della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). La visita ufficiale di Wang in Slovenia è la prima di un ministro degli Esteri cinese dal 2008. (segue) (Cip)