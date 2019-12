Forza Italia: Gelmini (FI), posizioni chiare, o dentro o fuori

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervistata da "Libero", ha sottolineato che "c'è un lavoro da fare nel partito e nel Paese perché siamo alle porte di una vera e propria emergenza democratica e non possiamo perdere tempo con i sottili distinguo politici. L'elettorato non ci capisce: è ora che chi ha dei dubbi se li chiarisca. O dentro o fuori. Il centrodestra deve affrontare otto competizioni regionali nei prossimi sei mesi. Con chi pensano di allearsi i dubbiosi, quelli che vogliono differenziarsi? Con Renzi? Con Calenda? Con chi sostiene questo governo?". Gelmini, ha risposto anche sul lancio dell'associazione "Voce libera", di Mara Carfagna, e ha affermato: "Io faccio il tifo perché non solo tutti quelli che sono in Forza Italia ci rimangano, ma anche perché Forza Italia torni attrattiva. Per essere convincenti nei confronti degli elettori noi abbiamo bisogno però di chiarezza rispetto alla linea politica. Non possiamo dare l'idea di essere nei giorni pari con Italia viva e in quelli dispari con la Lega. Renzi si è messo a fare il pastore. Va bene che la transumanza è stata proclamata patrimonio universale dall'Unesco, ma questo non nobilita né Renzi, né chi lo segue". (Rin)